Хави вылетит в США во вторник

Мы уже сообщали о том, что наставнику каталонской «Барселоны» отказали в визе в США по той причине, что в бытность работы в Катаре он неоднократно посещал Иран. В результате, в то время как игроки «Барселоны» спокойно прилетели в Америку, Хави пока дожидается решения проблем со своей визой.

Как уточняет испанское издание AS, этот вопрос решится уже в понедельник, а это означает, что во вторник, 19 июля, Хави вылетит в СШа и присоединится к своей команде, которой предстоит предсезонный тур по американской земле.

Свой первый матч в новом сезоне испанского чемпионата «Барселона» проведет 13 августа против «Райо Вальекано».