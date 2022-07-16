Бернарду Силва обсудил с Гвардиолой возможный переход в «Барселону»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва очень хочет выступать за «Барселону».

В каталонском клубе считают подписание 27-летнего португальца трансфером своей мечты, однако оформить сделку этим летом будет крайне нелегко. Сам футболист, как сообщается, очень заинтересован в переходе. По информации издания Sport, Силва уже обсудил интерес «Барселоны» с Пепом Гвардиолой и попросил наставника не препятствовать трансферу, если возникнет такая возможность.

Контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость звезды сборной Португалии в 80 млн евро.