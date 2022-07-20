«Барселона» ищет возможность расторгнуть контракт с Брайтвайтом

Датский нападающий Мартин Брайтвайт не нужен «Барселоне» и от него откровенно хотят избавиться. Как сообщает испанское издание AS, сейчас «Барселона» ищет возможность расторгнуть досрочно контракт с игроком.

На него претендуют середняки испанской лиги, которые, судя по всему, ждут. когда у «Барселоны» получится избавиться от 30-летнего игрока и подпишут его в качестве свободного агента. Это могут быть либо «Райо Вальекано», либо «Хетафе».

Интересно, что свой первый матч в новом сезоне испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» проведет дома именно против «Райо Вальекано» 13 августа.