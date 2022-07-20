Левандовски поблагодарил своего агента и назвал его работу невероятной

Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски отметил вклад своего агента Пини Захави в состоявшийся переход из «Баварии».

Мюнхенский клуб долго не соглашался отпускать свою звезду, несмотря на открытое желание самого игрока, но в итоге трансфер состоялся.

«В ходе переговоров Захави никогда не сдавался – и это невероятно. В пятницу я поговорил с ним и поблагодарил за проделанную работу, на что он ответил: «Пожалуй, это самая трудная сделка за всю мою карьеру, но мы это сделали». Я очень благодарен ему за то, что он помог мне уйти из «Баварии», – рассказал Левандовски, подписавший с «Барселоной» контракт до 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон.