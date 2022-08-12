«Барселона» зарегистрировала четырёх новичков

Четыре новичка «Барселоны» смогут принять участие в матче первого тура Ла Лиги.

Каталонцы смогли внести в заявку Роберта Левандовски, Андреаса Кристенсена, Франка Кесси и Рафинью Диаса, пополнивших ряды команды этим летом. В дальнейшем клубу предстоит зарегистрировать Жюля Кунде и Пабло Торре, а также Усмана Дембеле и Серхи Роберто, недавно продливших свои контракты.

Со дня открытия трансферного окна «Барселона» потратила на покупку новых игроков более 150 млн евро.

Матч первого тура нового розыгрыша испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Райо Вальекано» состоится 13 августа.