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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стала известна зарплата Кунде в «Барселоне»

02 Августа 2022 • 10:15 Комментировать
Осасуна
...
Севилья
3.30 3.20 2.30
12.08 22:00

Французский защитник Жюль Кунде, перешедший в «Барселону» текущим летом из «Севильи», заработает в каталонском клубе 57,5 миллионов евро без учёта бонусов за следующие пять лет, сообщает Cadena SER.

По информации источника, за первый год в «Барселоне» Кунде заработает 9,5 миллионов евро, а в следующее четыре будет получать по 12 миллионов до вычета налогов. Также в контракте 23-летнего футболиста прописаны бонусы в размере 2 миллионов евро за 60% проведённых матчей и 1 миллион евро — за выигранные титулы.

Сумма трансфера же составила 50 миллионов евро, а с учётом различных бонусов она может возрасти до 62,5 миллионов.

Ранее сам Кунде признался, что мог перейти в лондонский «Челси», но выбрал «Барселону», почувствовав любовь от президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты, болельщиков клуба и главного тренера команды Хави, который был очень заинтересован в подписании футболиста.

В минувшем сезоне Кунде провёл за «Севилью» 44 матча, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
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ОСАСУНА СЕВИЛЬЯ
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