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«Барселона» объявит о подписании Левандовски в течение трёх дней

16 Июля 2022 • 00:49 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в ближайшие дни завершит переход в «Барселону».

Клубы уже согласовали все условия трансфера, а личное одобрение игрока было получено задолго до этого. Стоимость сделки оценивается менее чем в 50 млн евро. Как сообщает авторитетный журналист Херард Ромеро, о переходе Левандовски в «Барселону» будет объявлено либо до конца текущей недели, либо в понедельник.

Роберт Левандовски провёл в составе «Баварии» 375 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 344 забитых мяча. В минувшем сезоне 33-летний поляк поразил ворота соперников 50 раз в 46 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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