«Барселона» объявит о подписании Левандовски в течение трёх дней

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в ближайшие дни завершит переход в «Барселону».

Клубы уже согласовали все условия трансфера, а личное одобрение игрока было получено задолго до этого. Стоимость сделки оценивается менее чем в 50 млн евро. Как сообщает авторитетный журналист Херард Ромеро, о переходе Левандовски в «Барселону» будет объявлено либо до конца текущей недели, либо в понедельник.

Роберт Левандовски провёл в составе «Баварии» 375 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 344 забитых мяча. В минувшем сезоне 33-летний поляк поразил ворота соперников 50 раз в 46 встречах.