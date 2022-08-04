«Барселона» стремится как можно скорее оформить подписание Маркоса Алонсо

Судьба Маркоса Алонсо в «Челси» остаётся неопределённой.

Футболист известил лондонский клуб о желании вернуться в Испанию, но переговоры между «Челси» и «Барселоной» протекают непросто. По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы надеются как можно быстрее завершить затянувшиеся обсуждения, чтобы команда подошла к старту официальных матчей в оптимальном состоянии. Сам Алонсо при этом, как известно, дал согласие на переход ещё несколько месяцев назад.

На место 31-летнего испанца «Челси» вот-вот подпишет его соотечественника Марка Кукурелью из «Брайтона» – трансфер уже согласован.