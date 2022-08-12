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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави высказался об игроках «Барселоны», на которых он не рассчитывает

12 Августа 2022 • 19:50 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.20 6.60 15.00
13.08 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал комментарий по поводу будущего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, попутно зацепив игроков, на которых в новом сезоне он не рассчитывает.

«Я рассчитываю на Пьера-Эмерика Обамеянга. Я восхищаюсь им, он может нам помочь. Те футболисты, на которых я не рассчитываю, уже знают, что не будут играть. До закрытия трансферного окна может произойти всякое», - сказал Обамеянг, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в «Челси» и воссоединиться с Томасом Тухелем.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Пьер-Эмерик Обамеянг
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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