​Хави высказался об игроках «Барселоны», на которых он не рассчитывает

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал комментарий по поводу будущего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, попутно зацепив игроков, на которых в новом сезоне он не рассчитывает.

«Я рассчитываю на Пьера-Эмерика Обамеянга. Я восхищаюсь им, он может нам помочь. Те футболисты, на которых я не рассчитываю, уже знают, что не будут играть. До закрытия трансферного окна может произойти всякое», - сказал Обамеянг, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в «Челси» и воссоединиться с Томасом Тухелем.