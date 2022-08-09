Бускетс хочет поскорее определиться с будущим

Есть немалая вероятность того, что полузащитник Серхио Бускетс готовится к своему последнему сезону в составе «Барселоны». При всем уважении к совместному и полному побед прошлому новый наставник клуба Хави Фернандес строит новую команду и не можешь позволить себе роскошь отдавать места ветеранам только за их былые заслуги.

Тем не менее, есть и вероятность того, что Бускетс останется в «Барселоне» до 2024 года, если согласится на значительное понижение зарплаты. Серхио очень хочет сыграть на чемпионате мира в Катаре, и, скорее всего, окончательное решение примет после чемпионата мира - возможно, у него появится действительно стоящее предложение, сообщает Diario Sport.