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В «МЮ» снова уверены в переходе Френки де Йонга

02 Августа 2022 • 20:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.55 4.10 6.00
07.08 16:00

«Манчестер Юнайтед» вновь оптимистично настроен в сделке по полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

Переговоры между клубами стартовали ещё до открытия трансферного окна, но, казалось, зашли в тупик из-за нежелания самого игрока покидать «Барселону». По информации английских СМИ, ситуация снова изменилась: теперь де Йонг всерьёз рассматривает переезд в Манчестер. «Красные дьяволы» уверены, что итоговая договорённость с «Барселоной» по условиям трансфера будет достигнута, а сам игрок согласится поставить подпись под контрактом.

Текущее соглашение Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитано до 2026 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость 25-летнего голландца составляет 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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