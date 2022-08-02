В «МЮ» снова уверены в переходе Френки де Йонга

«Манчестер Юнайтед» вновь оптимистично настроен в сделке по полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

Переговоры между клубами стартовали ещё до открытия трансферного окна, но, казалось, зашли в тупик из-за нежелания самого игрока покидать «Барселону». По информации английских СМИ, ситуация снова изменилась: теперь де Йонг всерьёз рассматривает переезд в Манчестер. «Красные дьяволы» уверены, что итоговая договорённость с «Барселоной» по условиям трансфера будет достигнута, а сам игрок согласится поставить подпись под контрактом.

Текущее соглашение Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитано до 2026 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость 25-летнего голландца составляет 60 млн евро.