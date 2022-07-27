Депай почти смирился с уходом из «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай готовится к смене клубной прописки.

Ранее в испанской прессе сообщили об уверенности «Барселоны» в скором расставании с голландцем, которому попросту не найдётся места в основном составе из-за невероятной конкуренции на атакующих позициях. По сведениям Mundo Deportivo, сам игрок осознаёт невысокие шансы на попадание в стартовый состав, поэтому готов принять необходимость скорого ухода из клуба. Прежде нападающий не планировал никуда уходить.

Этим летом атакующую линию «Барселоны» пополнили Роберт Левандовски и Рафинья Диас, также был продлён контракт Усмана Дембеле.

Мемфис Депай отметился 13 забитыми мячами в 37 матчах за «сине-гранатовых».