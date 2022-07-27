Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай почти смирился с уходом из «Барселоны»

27 Июля 2022 • 01:09 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.10 12.00
13.08 22:00

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай готовится к смене клубной прописки.

Ранее в испанской прессе сообщили об уверенности «Барселоны» в скором расставании с голландцем, которому попросту не найдётся места в основном составе из-за невероятной конкуренции на атакующих позициях. По сведениям Mundo Deportivo, сам игрок осознаёт невысокие шансы на попадание в стартовый состав, поэтому готов принять необходимость скорого ухода из клуба. Прежде нападающий не планировал никуда уходить.

Этим летом атакующую линию «Барселоны» пополнили Роберт Левандовски и Рафинья Диас, также был продлён контракт Усмана Дембеле.

Мемфис Депай отметился 13 забитыми мячами в 37 матчах за «сине-гранатовых».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
01:09 · Испания. Ла Лига
Депай почти смирился с уходом из «Барселоны»
00:01 · Испания. Ла Лига
Савиола станет тренером молодёжной команды «Барселоны»
26 Июля
23:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не сможет продать Юмтити из-за проблем игрока с коленом
23:15 · Англия. Премьер-лига
Рафинья: «Хави не похож на Бьелсу» 1
22:40 · Англия. Премьер-лига
Рафинья – о Бьелсе: «Без него меня бы не было в «Барселоне»
22:12 · Англия. Премьер-лига
В «Ноттингем Форест» решают, нужен ли им Морено
22:03 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» уверены в уходе Депая
22:02 · Испания. Ла Лига
Гвидетти возвращается на родину
21:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не планирует возвращать Месси 1
21:26 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» приняли решение по Пьяничу
21:03 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт может перейти в «Хетафе»
20:53 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Лучший способ начать карьеру в «Барсе» — забить в «эль класико»
20:39 · Испания. Ла Лига
Переход Кунде в «Барселону» может быть завершён в ближайшее время 1
20:27 · Германия. Бундеслига
«Реал» нацелился на воспитанника «Барселоны»
20:15 · Испания. Ла Лига
В «Райо Вальекано» уверены в подписании Диего Косты
Все новости
Рекомендуем