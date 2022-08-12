Переговоры Депая на предмет расторжения контракта с «Барселоной» - в самом разгаре

Нидерландский нападающий Мемфис Депай покинет «Барселону», никаких сомнений в этом уже нет. Его агенты ведут переговоры с руководством «Барселоны», сообщает испанское издание Sport.es.

При этом клуб не готов отпустить Депая бесплатно - он хотел бы выручить за него двадцать миллионов евро, но эта сумма отпугивает потенциальных претендентов на услуги Мемфиса. А среди них есть и турецкие клубы, об этом мы уже сообщали. Ситуация должна решиться в ближайшие дни.

Свой первый матч в стартующем чемпионате Испании каталонская«Барселона» сыграет в субботу, 13 августа, против «Райо Вальекано».