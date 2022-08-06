Алонсо получил разрешение пропустить матч против «Эвертона»

На фоне слухов о переходе в «Барселону», защитник «Челси» Маркос Алонсо наверняка пропустит сегодняшний матч своей команды против «Эвертона». Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

Отмечается, что «Барселона» будет должна заплатить «Челси» за трансфер Алонсо 10 миллионов евро. Вполне вероятно, что испанец станет частью сделки по переходу Френки де Йонга на «Стэмфорд Бридж».

Матч между «Эвертоном» и «Челси» состоится сегодня в 19:30 по московскому времени. В основе «синих» может выйти Марк Кукурелья, который официально присоединился к «пенсионерам» только вчера.