Депай, де Йонг, Фати и Дембеле на славу развлеклись на пляже в Майами

«Барселона» стильно начала свое турне по США, забив шесть безответных мячей «Интеру Майами». А чтобы продолжать в том же духе, надо успевать и отдыхать - и часть игроков «Барселоны», как Мемфис Депай, Френки де Йонг, Усман Дембеле и Ансу Фати, решили выбрать для этого пляж. Позже видео появилось в социальных сетях.

В ходе турне по Америке «Барселоне» предстоит сразиться также с мадридским «Реалом» в Лас-Вегасе, затем с «Ювентусом», а также с «Нью-Йорк Буллз». После этого команда вернется в Испанию и седьмого августа сыграет против мексиканского клуба «Пумас» в финале Кубка имени Жоана Гампера.

Свой первый матч в новом сезоне испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» проведет дома против «Райо Вальекано» 13 августа.