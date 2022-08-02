Рафа Маркес рассказал, как Роналдо поставил ему подножку

Мексиканский защитник Рафа Маркес присоединился к «Барселоне» в 2003 году и оставался в составе команды вплоть до 2010, выиграв за это время с ней две Лиги чемпионов. Но все могло пойти для него иначе - оказывается, на игрока претендовал и мадридский «Реал». Но по определенной причине Маркес подался именно в «Барселону». А зовут эту причину Роналдо.

- В мой второй сезон в «Монако» у нас появились переговоры с «Реалом». Это был тогда лучший клуб в мире, Галактикос. Но между нами встал Роналдо - после того, как он неважно прокомментировал возможность моего появления в составе, переговоры тут же были ими свернуты, - цитирует Маркеса El Chiringuito TV.



