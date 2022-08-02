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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафа Маркес рассказал, как Роналдо поставил ему подножку

02 Августа 2022 • 16:31 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.23 6.30 12.50
13.08 22:00

Мексиканский защитник Рафа Маркес присоединился к «Барселоне» в 2003 году и оставался в составе команды вплоть до 2010, выиграв за это время с ней две Лиги чемпионов. Но все могло пойти для него иначе - оказывается, на игрока претендовал и мадридский «Реал». Но по определенной причине Маркес подался именно в «Барселону». А зовут эту причину Роналдо.

- В мой второй сезон в «Монако» у нас появились переговоры с «Реалом». Это был тогда лучший клуб в мире, Галактикос. Но между нами встал Роналдо - после того, как он неважно прокомментировал возможность моего появления в составе, переговоры тут же были ими свернуты, - цитирует Маркеса El Chiringuito TV.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Роналдо Барселона Рафа Маркес
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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