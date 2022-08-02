Брайтвайт склоняется к переходу в клуб из Саудовской Аравии с утроением текущей зарплаты

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт, кажется, определился со своим будущим.

Каталонцы планируют расторгнуть контракт 31-летнего датчанина, поскольку тот совершенно не вписывается в планы рулевого Хави Эрнандеса. Сам игрок при этом требует выплатить ему всю зарплату, положенную за два оставшихся года по действующему договору.

Тем временем клуб из Саудовской Аравии готов платить Брайтвайту в три раза больше, чем тот зарабатывает в Каталонии, сообщает Sport. Футболист собирается принять это предложение сразу после того, как покинет «Барселону» в качестве свободного агента.