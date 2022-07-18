«Барселона» может попросить Депая отдать свой номер Левандовски

«Барселона» намерена попросить нападающего команды Мемфиса Депая отдать девятый номер новичку «сине-гранатовых» Роберту Левандовски, сообщает Diario Sport.

По информации источника, руководство каталонского клуба считает, что футболка польского форварда с популярным номером будет лучше продаваться. Если сегодняшний владелец девятого номера Депай не покинет клуб нынешним летом, «Барселона» может попросить голландца сменить цифры на спине.

Напомним, 16 июля «Барселона» официально сообщила о переходе экс-нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в каталонский клуб.

В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей, в которых забил 50 голов и отдал семь результативных передач.