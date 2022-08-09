Приход Рабио не должен повлиять на желание «МЮ» купить де Йонга

Трансфер полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио не должен повлиять на желание «Манчестер Юнайтед» заполучить Френки де Йонга из каталонской «Барселоны». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Лори Уитуэлл.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» близки к согласованию трансфера Рабио, но у француза пока нет договорённости с «красными дьяволами» по личным условиям.
Если Рабио станет игроком «Манчестер Юнайтед», клуб по-прежнему будет охотиться за Френки де Йонгом. В руководстве английского клуба считают, что 25-летний нидерландец ещё может оказаться на «Олд Траффорд».
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