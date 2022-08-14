«Барселона» впервые с 2003 года не может забить в трех матчах Ла Лиги кряду

Каталонская «Барселона» начала свой поход за титулами в этом году с неудачи - команда не смогла переиграть в домашнем матче крепкий «Райо Вальекано». Более того, «Барселона» даже не забила - и серия из матчей, в которых каталонцы не могут забить, достигла трех матчей.

Она началась в матче с «Хетафе» (0:0) в 37-м туре прошлого чемпионата, затем было поражение от «Вильярреала» в заключительном туре - 0:2. И теперь «Барселона» сыграла 0:0.

Столь продолжительной сухой серии у команды не было с октября 2003 года, тогда она также продлилась три матча - нулевая ничья с мадридским «Атлетико» и сухие поражения от «Валенсии», ставшей в тот год чемпионом, и «Депортиво».

Во втором туре испанского чемпионата «Барселона» сыграет в Сан-Себастьяне с местным «Реал Сосьедадом».