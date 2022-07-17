Стоичков предсказал «Барселоне» победу в чемпионате после приглашения Левандовски

Польский суперфорвард Роберт Левандовски стал игроком «Барселоны», и бывший голеадор клуба Христо Стоичков считает, что это станет решающим фактором в борьбе за чемпионский титул. Стоичков считает, что «Барселоне» не хватало именно такого игрока - убийцы-бомбардира, на которого явно не тянул Ферран Торрес, в минувшем сезоне запоровший огромное количество моментов.

- Я очень рад за «Барселону». Левандовски - профессионал, который очень много работает. «Барселоне» нужен был именно такой игрок, - цитирует Стоичкова El Mundo Deportivo.

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата Испании «Барселона» сыграет 13 августа против «Райо Вальекано».