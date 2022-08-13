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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» в ближайшие дни сделает официальное предложение «Барселоне» по Депаю

13 Августа 2022 • 14:54 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.20 6.70 15.00
Через 5 ч. 33 мин.
Сделка по переходу нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая в туринский «Ювентус» ещё не завершена. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «старая синьора» в ближайшие дни сделает официальное предложение по трансферу нидерландца.

Между клубами пока ничего не согласовано. Изначально предполагалось, что «Барселона» отпустит Депая бесплатно, но теперь руководство каталонцев хочет получить за футболиста минимальную сумму.

Сам Мемфис уже согласовал с командой Массимилиано Аллегри контракт до 2024 года. Напомним, что Депай не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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