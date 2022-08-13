«Ювентус» в ближайшие дни сделает официальное предложение «Барселоне» по Депаю

Сделка по переходу нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая в туринский «Ювентус» ещё не завершена. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «старая синьора» в ближайшие дни сделает официальное предложение по трансферу нидерландца.

Между клубами пока ничего не согласовано. Изначально предполагалось, что «Барселона» отпустит Депая бесплатно, но теперь руководство каталонцев хочет получить за футболиста минимальную сумму.

Сам Мемфис уже согласовал с командой Массимилиано Аллегри контракт до 2024 года. Напомним, что Депай не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса.