«Барселона» может повторить антирекорд, установленный 64 года назад

«Барселона» может начать новый розыгрыш Ла Лиги с антирекорда.

В матче первого тура чемпионата Испании каталонцы принимают на своём поле «Райо Вальекано». Две предыдущие встречи этих команд завершились «сухими» поражениями «сине-гранатовых». Таким образом, если сегодня произойдёт то же самое, «Барселона» повторит собственный антирекорд, установленный в 1958 году: тогда команда трижды подряд уступила мадридскому «Реалу» в поединках Ла Лиги, ни разу не поразив ворота соперников.

Обе встречи «Барселоны» с «Райо Вальекано» в прошлом сезоне завершились со счётом 0:1. Последний поединок команд состоялся в конце апреля текущего года на «Камп Ноу».