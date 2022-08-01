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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» расторгнет контракт с Брайтвайтом

01 Августа 2022 • 11:02 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.23 6.30 12.50
13.08 22:00

«Барселона» расторгнет контракт с нападающим Мартином Брайтвайтом, сообщает AS.

Действующее соглашение 31-летнего датчанина с каталонским клубом рассчитано до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Брайтвайт перешёл в каталонский клуб из «Леганеса» в феврале 2020 года за 18 миллионов евро. Всего в составе «сине-гранатовых» форвард провёл 57 матчей, забив 10 голов и отдав пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Дании в 6 миллионов евро.

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Барселона Мартин Брайтвайт Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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