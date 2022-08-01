«Барселона» расторгнет контракт с Брайтвайтом

«Барселона» расторгнет контракт с нападающим Мартином Брайтвайтом, сообщает AS.

Действующее соглашение 31-летнего датчанина с каталонским клубом рассчитано до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Брайтвайт перешёл в каталонский клуб из «Леганеса» в феврале 2020 года за 18 миллионов евро. Всего в составе «сине-гранатовых» форвард провёл 57 матчей, забив 10 голов и отдав пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Дании в 6 миллионов евро.