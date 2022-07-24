Пике может продолжить карьеру в МЛС из-за Шакиры

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике проводит свой, возможно, последний сезон в составе клуба. Уже в следующем году он может оказаться не только в другом клубе, но и на другом континенте.

Как сообщает Gossip No Like, Пике использует поездку «Барселоны» в США не только для спортивных дел, но и как возможность подготовить почву для переезда в эту страну.

И связано это во многом с его семейными проблемами - он хотел бы быть ближе к детям, которых его бывшая супруга Шакира забрала с собой в США.

Более того, Пике хочет быть во Флориде и надеется, что сможет вернуть свое семейное счастье, если на деле докажет бывшей супруге, что дорожит отношениями.