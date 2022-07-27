Marca: «Барселона» попробует вернуть Месси следующим летом

«Барселона» попробует вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси, но не сейчас, а следующим летом. Такое мнение высказывают журналисты испанского издания Marca. Причина - не самое простое финансовое положение клуба, который оказался в больших долгах.

Также есть проблема во взаимоотношениях с игроком - трения, предшествовавшие его уходу и сопровождавшие его, остались, несмотря на то, что возглавивший клуб Хави Эрнандес делает все возможное для того, чтобы изменить климат в клубе в лучшую сторону.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом прошлого года, прошедший сезон он провел во французском «ПСЖ».