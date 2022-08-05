«Барселона» не боится конкуренции с «ПСЖ» за трансфер Бернарду Силвы

«Барселона» не обеспокоена появлением грозного конкурента в споре за полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Сведения об интересе французского гранда к португальцу появились недавно, в то время как «Барселона» ещё с начала лета обозначила Силву в числе приоритетных трансферных целей. По информации Tiempo de Juego, руководство каталонцев обо всём договорилось с агентом атакующего хавбека, поэтому не переживает из-за возникшей заинтересованности со стороны «ПСЖ».

Прежде чем начинать официальные переговоры с «Манчестер Сити» по Бернарду Силве, «Барселоне» придётся продать Френки де Йонга.