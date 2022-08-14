Дембеле получил наивысшую оценку среди игроков «Барселоны» в матче с «Райо Вальекано»

Усман Дембеле провёл впечатляющий матч с точки зрения статистики на фоне своих товарищей по команде.

«Барселона» начала сезон с нулевой ничьей на «Камп Ноу» против «Райо Вальекано». Каталонцы пробили по воротам 21 раз и владели мячом 68% времени, но не смогли огорчить голкипера мадридцев.

Наивысшую оценку среди игроков «Барселоны», согласно подсчётам WhoScored, получил вингер Усман Дембеле – 7,1. Француз пять раз выводил на удар своих партнёров (лучший результат в матче) и чаще всех бил в створ.

Новички Рафинья Диас и Роберт Левандовски, вышедшие в стартовом составе, не попали даже в пятёрку лучших игроков «Барселоны» по оценке статистического портала.