Педри: «Барселона» всегда входит в число фаворитов Лиги чемпионов»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о шансах «Барселоны» в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

«Каждый сезон мы начинаем с одной и той же целью – выиграть все возможные трофеи. Недавние трансферы – доказательство наших амбиций, – рассказывает 19-летний испанец в интервью Relevo. – Лига чемпионов? Здорово, что мы можем бороться за победу в этом турнире каждый сезон. В прошлый раз нас ослабила травма Ансу Фати. Думаю, «Барселона» всегда является одним из основных претендентов на победу в турнире», – сказал Педри.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» не сумела преодолеть групповую стадию Лиги чемпионов, пропустив вперёд «Баварию» и «Бенфику».