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Защитник «Барселоны» подпишет четырёхлетний контракт с «Сельтой»

29 Июля 2022 • 23:20 Комментировать
Сельта
...
Эспаньол
1.97 3.60 3.75
13.08 18:00

Стали известны некоторые детали перехода Оскара Мингесы из «Барселоны» в «Сельту».

Переговоры по 23-летнему центральному защитнику ведутся уже не первую неделю, но теперь, согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, обсуждения крайне близки к успешному завершению. Клубы урегулировали все детали трансфера и в ближайшее время объявят о переходе. В соглашении будет предусмотрен пункт, обеспечивающий «Барселоне» первоочерёдное право обратного выкупа игрока. Испанец подпишет с «Сельтой» контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Оскар Мингеса находится в системе «Барселоны» на протяжении всей карьеры. За первую команду каталонцев он отыграл 66 матчей, отметившись двумя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Оскар Мингеса Трансферы футбола - лето 2022
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