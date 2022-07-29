Защитник «Барселоны» подпишет четырёхлетний контракт с «Сельтой»

Стали известны некоторые детали перехода Оскара Мингесы из «Барселоны» в «Сельту».

Переговоры по 23-летнему центральному защитнику ведутся уже не первую неделю, но теперь, согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, обсуждения крайне близки к успешному завершению. Клубы урегулировали все детали трансфера и в ближайшее время объявят о переходе. В соглашении будет предусмотрен пункт, обеспечивающий «Барселоне» первоочерёдное право обратного выкупа игрока. Испанец подпишет с «Сельтой» контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Оскар Мингеса находится в системе «Барселоны» на протяжении всей карьеры. За первую команду каталонцев он отыграл 66 матчей, отметившись двумя голами.