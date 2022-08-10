«Сельта» подписала бывшего хавбека «Барселоны» и «Ромы»

«Сельта» объявила о контракте с Карлесом Пересом - 24-летним испанским полузащитником, известным по выступлениям за «Барселону» и «Рому», в составе которой он в прошлом сезоне стал победителем Лиги конференций.

Но сразу же после окончания сезона наставник «Ромы» Жозе Моуринью дал понять, что не нуждается в услугах Переса, и тому пришлось искать новое рабочее место. Сейчас, как сообщает пресс-служба «Сельты», Перес стал игроком клуба. Подробности сделки, к сожалению, не сообщаются.

Чемпионат Испании для «Сельты» начнется 13 августа, команда примет у себя дома гостей из Барселоны - «Эспаньол».