Витсель близок к продлению контракта с «Атлетико»

Экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель, вероятнее всего, продолжит выступать в чемпионате Испании.

По данным Marca, бельгийский футболист «Атлетико» близок к тому, чтобы подписать с мадридским клубом новый контракт. Отмечается, что в «Атлетико» довольны игрой Витселя и хотят сохранить футболиста в своей команде.

Витсель является футболистом «Атлетико» с лета 2022 года, до этого он выступал за дортмундскую «Боруссию». В текущем сезоне хавбек принял участие в 46 матчах, в которых смог дважды отметиться забитыми мячами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 4 миллиона евро.