Стала известна сумма, которую «Барселона» выручит от продажи Мингесы

«Барселона» и «Сельта» полностью согласовали условия трансфера центрального защитника Оскара Мингесы.

23-летний игрок договорился о персональных условиях контракта с «Сельтой», о чём стало известно ранее. Договор будет рассчитан на четыре года. По данным знаменитого инсайдера Николо Скиры, «Барселона» заработает на продаже своего воспитанника всего 2,5 млн евро – столь невысокая компенсация связана с тем, что соглашение испанца истекает уже следующим летом.

Оскар Мингеса оказался в первой команде «Барселоны» в 2020 году. В минувшей кампании он появился на поле в 27 матчах «сине-гранатовых» во всех соревнованиях.