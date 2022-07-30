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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стала известна сумма, которую «Барселона» выручит от продажи Мингесы

30 Июля 2022 • 22:12 Комментировать (2)
Сельта
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Эспаньол
1.95 3.60 3.75
13.08 18:00

«Барселона» и «Сельта» полностью согласовали условия трансфера центрального защитника Оскара Мингесы.

23-летний игрок договорился о персональных условиях контракта с «Сельтой», о чём стало известно ранее. Договор будет рассчитан на четыре года. По данным знаменитого инсайдера Николо Скиры, «Барселона» заработает на продаже своего воспитанника всего 2,5 млн евро – столь невысокая компенсация связана с тем, что соглашение испанца истекает уже следующим летом.

Оскар Мингеса оказался в первой команде «Барселоны» в 2020 году. В минувшей кампании он появился на поле в 27 матчах «сине-гранатовых» во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Оскар Мингеса Трансферы футбола - лето 2022
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