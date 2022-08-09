Полузащитник «Эспаньола» Вильена перейдёт в клуб из Серии А

Полузащитник «Эспаньола» Тонни де Вильена пополнит состав итальянской «Салернитаны».

По сведениям журналиста Николо Скиры, 27-летний игрок перейдет в «Салернитану» на правах аренды. В договор будет включена опция о возможном выкупе игрока после истечения срока аренды. Сообщается, что Вильена подпишет трудовой договор с итальянским клубом по схеме «1+3», а сумма трансфера (без учета аренды) составит три с половиной миллиона евро. Источник утверждает, что завтра, 10 августа, нидерландец должен пройти медицинское обследование.

Напомним, что Вильена с 2019 по январь 2022 года выступал за «Краснодар», после чего перебрался в «Эспаньол» на правах аренды, а в дальнейшем был выкуплен за 2,5 млн евро.