«Сельте» пришлось допустить до тренировок футболиста, обвинённого в изнасиловании

«Сельта» на своём официальном сайте сообщила, о том, что клуб вынужден допустить до тренировок 26-летнего нападающего команды Санти Мину, ранее обвинённого в изнасиловании женщины в 2017 году.

Футболист был приговорён к четырём годам тюремного заключения. Однако Мина подал апелляцию, поэтому приговор вступит в силу только после того, как она не будет удовлетворена вышестоящим судом.

В минувшем сезоне форвард провёл в составе «Сельты» 36 матчей, забив девять голов и отдав пять результативных передач. Ранее Мина также выступал за «Валенсию» и провёл четыре матча в составе национальной сборной Испании.