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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельте» пришлось допустить до тренировок футболиста, обвинённого в изнасиловании

18 Июля 2022 • 16:42 Комментировать
Сельта
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Эспаньол
1.90 3.65 3.95
13.08 18:00

«Сельта» на своём официальном сайте сообщила, о том, что клуб вынужден допустить до тренировок 26-летнего нападающего команды Санти Мину, ранее обвинённого в изнасиловании женщины в 2017 году.

Футболист был приговорён к четырём годам тюремного заключения. Однако Мина подал апелляцию, поэтому приговор вступит в силу только после того, как она не будет удовлетворена вышестоящим судом.  

В минувшем сезоне форвард провёл в составе «Сельты» 36 матчей, забив девять голов и отдав пять результативных передач. Ранее Мина также выступал за «Валенсию» и провёл четыре матча в составе национальной сборной Испании. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Санти Мина
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