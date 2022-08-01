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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» хочет подписать форварда «Реала» вслед за защитником «Барселоны»

01 Августа 2022 • 21:06 Комментировать
Сельта
...
Эспаньол
1.93 3.65 3.85
13.08 18:00

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас может продолжить карьеру в «Сельте».

29-летний футболист не входит в планы главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти. Ранее агент Диаса заявлял, что игрок готов сменить клуб этим летом, если получит приемлемое предложение. Согласно сведениям Cadena SER, заполучить игрока пытается «Сельта», на днях объявившая о подписании защитника «Барселоны» Оскара Мингесы.

Текущая стоимость Мариано Диаса, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 млн евро. В прошедшем сезоне нападающий отыграл 11 матчей за первую команду «Реала», отметившись одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сельта Мариано Диас Трансферы футбола - лето 2022
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