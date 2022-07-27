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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский клуб ведёт переговоры о покупке защитника «Барселоны»

27 Июля 2022 • 01:59 Комментировать
Сельта
...
Эспаньол
1.95 3.60 3.80
13.08 18:00

Центральный защитник «Барселоны» Оскар Мингеса может продолжить карьеру в другом коллективе из Ла Лиги.

Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес не планирует задействовать Мингесу в стартовом составе, и каталонский клуб уже указал 23-летнему игроку на дверь. По информации журналиста Маттео Моретто, в переговоры по центрбеку вступила «Сельта». Стороны обсуждают полноценный трансфер (не аренду), но пока не согласовали условия сделки. Бельгийский «Брюгге» и греческий АЕК также готовы подписать воспитанника «Барселоны».

Оскар Мингеса провёл 66 матчей за первую команду «Барселоны». Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Сельта Барселона АЕК Афины Оскар Мингеса Трансферы футбола - лето 2022
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