Испанский клуб ведёт переговоры о покупке защитника «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Оскар Мингеса может продолжить карьеру в другом коллективе из Ла Лиги.

Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес не планирует задействовать Мингесу в стартовом составе, и каталонский клуб уже указал 23-летнему игроку на дверь. По информации журналиста Маттео Моретто, в переговоры по центрбеку вступила «Сельта». Стороны обсуждают полноценный трансфер (не аренду), но пока не согласовали условия сделки. Бельгийский «Брюгге» и греческий АЕК также готовы подписать воспитанника «Барселоны».

Оскар Мингеса провёл 66 матчей за первую команду «Барселоны». Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро.