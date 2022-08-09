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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» надеется сохранить свою звезду

09 Августа 2022 • 01:47 Комментировать
Сельта
...
Эспаньол
1.88 3.70 4.00
13.08 18:00

Испанский «Эспаньол» надеется, что лучший нападающий команды Рауль де Томас останется в команде на начинающийся сезон, несмотря на то, что футболист хотел бы перебраться в клуб рангом повыше.

«Эспаньол» не горит желанием расставаться с игроком, а потому ждет предложений в размере прописанных отступных - 75 миллионов евро, из которых 20 процентов должны отойти «Бенфике», предыдущему владельцу игрока.

Как уточняет испанское издание Diario AS, игроком интересовалась ищущая замену Роберту Левандовски мюнхенская «Бавария», но до конкретики пока что не дошло.

В прошлом сезоне Де Томас забил семнадцать голов в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Рауль де Томас
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