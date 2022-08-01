Президент «Сельты» прокомментировал интерес клуба к нападающему «Барселоны» Брайтвайту

Президент испанской «Сельты» Карлос Моуриньо опроверг информацию о скором подписании нападающего «Барселоны» Мартина Брайтвайта.

31-летний датчанин близок к досрочному расторжению контракта с «Барселоной», и в прессе активно связывают форварда с интересом ряда клубов, в числе которых фигурирует и «Сельта». Однако Моуриньо эти слухи не подтвердил: «Брайтвайт – хороший футболист, но он не является одной из наших приоритетных целей. Мы ищем форварда, но пока не смогли ни с кем договориться», – заявил президент «Сельты».

Мартин Брайтвайт принадлежит «Барселоне» с февраля 2020 года. Ранее он выступал за «Леганес».