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Чемпионат Испании. Ла Лига

34-летний Аспас продлил контракт с «Сельтой» ещё на два года официально

25 Июля 2022 • 14:50 Комментировать
Сельта
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Эспаньол
1.93 3.65 3.85
13.08 18:00

Нападающий «Сельты» Яго Аспас продлил контракт с испанским клубом до лета 2025 года. Предыдущее соглашение футболиста было рассчитано до 2023 года.

34-летний Аспас — воспитанник «Сельты», цвета которой защищает с 2006 года. Однако в сезоне 2013/2014 испанец выступал за «Ливерпуль», а в 2014/2015 годах — за «Севилью». После непродолжительного отсутствия, летом 2015 года форвард вернулся в родной для себя клуб, из которого с тех пор не уходил. 

В минувшем сезоне Аспас провёл в составе «Сельты» 38 матчей, забив 18 голов и отдав шесть результативных передач.   

Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Испании в 7 миллионов евро.

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Сельта Яго Аспас
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СЕЛЬТА ЭСПАНЬОЛ
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