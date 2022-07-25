Нападающий «Сельты» Яго Аспас продлил контракт с испанским клубом до лета 2025 года. Предыдущее соглашение футболиста было рассчитано до 2023 года.

34-летний Аспас — воспитанник «Сельты», цвета которой защищает с 2006 года. Однако в сезоне 2013/2014 испанец выступал за «Ливерпуль», а в 2014/2015 годах — за «Севилью». После непродолжительного отсутствия, летом 2015 года форвард вернулся в родной для себя клуб, из которого с тех пор не уходил.

В минувшем сезоне Аспас провёл в составе «Сельты» 38 матчей, забив 18 голов и отдав шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Испании в 7 миллионов евро.