Мингеса будет защищать цвета «Сельты»

Защитник каталонской «Барселоны» Оскар Мингеса нашел себе новый клуб, он будет выступать в составе «Сельты». С момента, как каталонский клуб возглавил Хави Эрнандес, Мингеса начал терять свои позиции в команде, а после завершения сезона наставник и вовсе объявил игроку, что не особо рассчитывает на него впредь. В результате Мингеса начал искать другие варианты и смог договориться с клубом из Виго. Сделка уже практически заключена, уточняет итальянский репортер Николо Скира. Речь идет о продаже игрока - «Сельта» получит права на него, но обязана будет отчислить каталонскому клубу проценты от его дальнейшей перепродажи.