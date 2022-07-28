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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мингеса будет защищать цвета «Сельты»

28 Июля 2022 • 20:18 Комментировать
Сельта
...
Эспаньол
1.95 3.60 3.75
13.08 18:00

Защитник каталонской «Барселоны» Оскар Мингеса нашел себе новый клуб, он будет выступать в составе «Сельты». С момента, как каталонский клуб возглавил Хави Эрнандес, Мингеса начал терять свои позиции в команде, а после завершения сезона наставник и вовсе объявил игроку, что не особо рассчитывает на него впредь. В результате Мингеса начал искать другие варианты и смог договориться с клубом из Виго. Сделка уже практически заключена, уточняет итальянский репортер Николо Скира. Речь идет о продаже игрока - «Сельта» получит права на него, но обязана будет отчислить каталонскому клубу проценты от его дальнейшей перепродажи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Оскар Мингеса Трансферы футбола - лето 2022
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