Мингеса попрощался с «Барселоной»: «Благодарен Куману»

Центральный защитник Оскар Мингеса, перешедший из «Барселоны» в «Сельту», попрощался со своим родным клубом.

23-летний футболист достался «Сельте» бесплатно. Переход состоялся 30 июля.

«Я провёл здесь 15 лет, но теперь настала пора прощаться. Этот клуб видел, как я рос, и сделал меня тем, кем я стал. Я благодарен всему персоналу «Барселоны», тренерскому штабу, товарищам по команде. Отдельную благодарность хочу выразить Рональду Куману, который позволил мне осуществить мечту и сыграть с лучшими игроками мира», – написал защитник в социальных сетях.

Оскар Мингеса провёл 66 матчей за первую команду «Барселоны».