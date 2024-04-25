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«Барселона» ради Бернарду Силвы должна продать топ-игрока

25 Апреля 2024 • 20:26 Комментировать

В летнее трансферное окно состав «Барселоны» может пополнить полузащитник Бернарду Силва из «Манчестер Сити». При этом если каталонцы решат подписать португальца, то им придётся расстаться с другим игроком средней линии – с Френки де Йонгом. Соответствующая информация прозвучала в эфире Cadena SER.

 Информация о желании «Барселоны» продать 26-летнего де Йонга в прессу поступает не впервые. При этом на днях сообщалось о желании нидерландца продолжить выступления за каталонский клуб.

Что касается 29-летнего Бернарду Силвы, то он якобы хочет перебраться в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
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