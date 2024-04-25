Винисиус – о победах «Реала» над «Манчестер Сити» и «Барселоной»: «Очень хорошая неделя»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор высказался о недавних удачных результатах мадридского клуба.

Напомним, что «сливочные» по сумме двух встреч одержали победу над английским «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов (3:3, 1:1, пен. 4:3). За выход в финал турнира мадридцы поборются с немецкой «Баварией». После этого коллектив Карло Анчелотти оказался сильнее «Барселоны» (3:2) в первенстве Испании.