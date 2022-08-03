«Барселона» запланировала подписание ещё одного защитника

Несмотря на предыдущие сообщения из Испании, центральный защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес всё-таки интересен «Барселоне».

Ранее в испанских СМИ сообщили, что после перехода Жюля Кунде «Барселона» прекратила поиски нового игрока в центр обороны. Однако, по информации Sport, Мартинес всё ещё может пополнить ряды каталонского гранда этим летом: «Барселона» предложила за 31-летнего футболиста 15 млн евро. Если это предложение будет отклонено клубом из Бильбао, «сине-гранатовые» обратятся к игроку следующим летом, когда тот станет свободным агентом.

Иньиго Мартинес имеет в своём активе 341 матч в испанской Ла Лиге и 19 игр в составе сборной Испании.