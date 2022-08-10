«Валенсия» заинтересовалась услугами Нико Гонсалеса

Мы уже сообщали о том, что полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес решил «лечь на другой курс», объявив руководству «Барсы» о желании сменить команду и найти место, где он сможет играть постоянно. Правда, это будет менее престижный клуб - услугами игрока интересуется «Райо Вальекано», но сейчас стало известно, что его хотела бы пригласить и «Валенсия», которая переживает большие перемены с новым тренером Дженнаро Гаттузо.

Как уточнил известный журналист Фабрицио Романо, переговоры на эту тему уже идут, речь идет об арендном соглашении сроком до лета 2023 года.

Чемпионат Испании начнется для «Барселоны» 13 августа, команда сыграет в домашней игре с «Райо Вальекано».