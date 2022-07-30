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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль: «Я не хочу делать из «Спартака» «Барселону»

30 Июля 2022 • 11:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.57 4.15 5.70
31.07 17:30

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о том, какую тактику игры планирует прививать своим подопечным.

Испанский специалист опроверг распространённое мнение о том, что он хочет сделать из «Спартака» российский аналог «Барселоны». По словам Абаскаля, он предпочитает совершенно другой стиль игры.

«Барселона» — это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков», — приводит слова Абаскаля пресс-служба «Спартака».

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня нынешнего года. Ранее он работал в швейцарском «Базеле».

После двух сыгранных туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе четыре набранных очка.

Свой следующий матч подопечные Абаскаля проведут завтра, 31 июля против «Оренбурга». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Барселона Гильермо Абаскаль
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