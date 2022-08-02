«Барселона» просит Депая мирно покинуть клуб

«Барселона» пытается убедить Мемфиса Депая уйти без конфликтов.

После серьёзного усиления атакующей линии в «Барселоне» больше не рассчитывают на голландского нападающего. Хави сообщил футболисту, что тот не будет проходить в основной состав, но сам Депай при этом по-прежнему готов доработать до конца контракт, истекающий следующим летом. По сведениям журналиста Адриана Санчеса, каталонцев не устраивает такая позиция: клуб убеждает форварда согласиться на уход этим летом мирным путём, надеясь расстаться по-хорошему и не испортить отношения с 28-летним игроком.

Мемфис Депай отметился 13 голами в 37 матчах за «Барселону». В его подписании заинтересован «Ювентус».