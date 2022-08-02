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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» просит Депая мирно покинуть клуб

02 Августа 2022 • 02:39 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.23 6.30 12.50
13.08 22:00

«Барселона» пытается убедить Мемфиса Депая уйти без конфликтов.

После серьёзного усиления атакующей линии в «Барселоне» больше не рассчитывают на голландского нападающего. Хави сообщил футболисту, что тот не будет проходить в основной состав, но сам Депай при этом по-прежнему готов доработать до конца контракт, истекающий следующим летом. По сведениям журналиста Адриана Санчеса, каталонцев не устраивает такая позиция: клуб убеждает форварда согласиться на уход этим летом мирным путём, надеясь расстаться по-хорошему и не испортить отношения с 28-летним игроком.

Мемфис Депай отметился 13 голами в 37 матчах за «Барселону». В его подписании заинтересован «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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