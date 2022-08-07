Лапорта – о Месси: «Мы в хороших отношениях с его семьёй»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение Лионеля Месси в «Барселону».

По слухам, «Барселона» может вернуть свою легенду уже в следующем году – сразу после истечения действующего контракта аргентинца с «Пари Сен-Жермен».

«Мы в долгу перед Месси, но в настоящий момент он выступает за «ПСЖ», так что пока остановимся на этом. Мы поддерживаем хорошие отношения с семьёй Лионеля», – цитируют Лапорту испанские СМИ.

Лионель Месси начал новый сезон в «ПСЖ» с трёх забитых мячей и одной голевой передачи в двух матчах. В общей сложности на счету 35-летнего аргентинца уже 13+15 в 35 играх после переезда во Францию.