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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пьянич вернулся в Европу из США - его супруга рожает

19 Июля 2022 • 01:14 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.25 5.90 11.00
13.08 22:00

Как мы уже сообщали, наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес решил взять в турне в США боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Однако, едва прилетев в США, Пьянич вылетел обратно во Францию - в Ницце рожает его супруга, и Пьянич счел необходимым быть рядом с ней в столь ответственный момент. В семье Пьяничей это будет второй ребенок - первый родился в 2013 году.

Ожидается, что вскоре Пьянич вернется в США и все-таки сможет пройти смотрины, от которых зависит его будущее в каталонском клубе, сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

Свои выступления в новом сезоне испанского чемпионата «Барселона» начнет 13 августа матчем с «Райо Вальекано».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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