Пьянич вернулся в Европу из США - его супруга рожает

Как мы уже сообщали, наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес решил взять в турне в США боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Однако, едва прилетев в США, Пьянич вылетел обратно во Францию - в Ницце рожает его супруга, и Пьянич счел необходимым быть рядом с ней в столь ответственный момент. В семье Пьяничей это будет второй ребенок - первый родился в 2013 году.

Ожидается, что вскоре Пьянич вернется в США и все-таки сможет пройти смотрины, от которых зависит его будущее в каталонском клубе, сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

Свои выступления в новом сезоне испанского чемпионата «Барселона» начнет 13 августа матчем с «Райо Вальекано».